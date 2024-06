Euro 2024 : Didier Deschamps a une bonne nouvelle pour les superstitieux…

L’équipe de France peine à assumer son statut de favori en ce début d’Euro. Après un succès étriqué face à l’Autriche lors de la première journée (1-0), les Bleus ont enchaîné deux matches nuls face aux Pays-Bas (0-0), puis la Pologne (1-1). Mais plus que loin les chiffres, c’est surtout le contenu et l’actualité liée à l’état d’esprit (fracturé ?) du vestiaire qui peuvent inquiéter. Didier Deschamps, lui, ne semble en tout cas pas perturbé. Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, le sélectionneur des Bleus a réaffirmé son désir de remporter cet Euro, en livrant d’ailleurs une petite statistique qui fera plaisir aux plus superstitieux.

« Factuellement, oui, il y a trois trophées à gagner pour un sélectionneur : la Coupe du monde, l’Euro et la Ligue des nations, qui s’est ajoutée récemment. J’en ai remporté deux et je vais tout faire pour remporter cet Euro, mais pas pour moi. Je sais que la route est longue et périlleuse, a d’abord rappelé DD, avant de poursuivre. Pour les superstitieux, j’ai attendu mon troisième Euro en tant que joueur pour le remporter (en 2000, après 1992 et 1996), alors est-ce qu’il fallait que j’attende mon troisième comme sélectionneur ? On verra. Avec l’âge, je suis devenu moins superstitieux. Mais je suis à fond, toujours. Comme pour le premier. »