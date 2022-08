Ligue 1 : l'OL vient à bout d'Ajaccio au terme d'un match agité

La rentrée des classes aurait pu démarrer en douceur, mais ce vendredi, cet OL-Ajaccio sonnait déjà comme l'un des matches les plus animés du début de saison. Avec les retours de Lacazette, Tolisso - sur le banc au coup d'envoi - mais aussi d'Hamouma côté corse, il y avait une ambiance de OL-ASSE au sein du Groupama Stadium, mais nous y reviendrons dans quelques lignes. Car ce début de match avait de quoi faire vibrer le public lyonnais. Du mouvement, de la technique, une défense appliquée et de l'adresse devant le but... il y avait, en ces premières minutes, tout ce qu'il manquait la saison dernière pour l'OL.

Rapidement, Lacazette, Tetê et Paquetá, qui s'offrait la première frappe de la rencontre (5e), faisaient le spectacle. En seulement dix minutes, Tetê ouvrait le score après un joli mouvement collectif. Bien servi par Lacazette, le Brésilien ajustait parfaitement Leroy (1-0, 10e). En difficulté, les Corses concédaient ensuite une faute dans la surface après un superbe appel de Tetê, encore décisif. Un penalty transformé par Lacazette, dont le premier but de la saison a été chaudement célébré par les Lyonnais (2-0, 21e).

L'OL a évité le pire

Tout allait pour le mieux, mais comme souvent, c'est paradoxalement dans ce scénario que l'OL perd les pédales. Lancé dans la profondeur après une ouverture de Marchetti, El Idrissy était sèchement percuté par Lopes dans la surface. Une faute bête qui a logiquement été suivie d'une expulsion du portier rhodanien et de la réduction du score de Mangani (2-1, 30e). Un fait de jeu suivi d'une altercation entre Lacazette et Hamouma, tous les deux avertis d'un carton jaune. Alors qu'Ajaccio revenait dans le match, Hamouma écopait d'un second jaune après un coup de coude sur Lucas Paquetá (45e+3). Une première mi-temps électrique, qui rappelle les belles années du Derby.

Dans un second acte à dix contre dix, beaucoup moins spectaculaire, l'OL a tenu le coup face à des Corses diminués sur le plan physique, mais il aura fallu un joli sauvetage de Riou - entré à la place de Lopes - pour assurer la victoire (60e). C'est donc au terme de ce match animé que Peter Bosz et ses hommes démarrent la saison avec une victoire intéressante, avant un déplacement à Lorient lors de la deuxième journée. Ajaccio n'a pas un calendrier facile et devra tenter de faire mieux pour sa première à domicile, contre le RC Lens.