Neymar règle encore ses comptes avec le PSG et Kylian Mbappé

Le PSG et Neymar auront connu une histoire d’amour pour le moins tumultueuse. Arrivé en grande pompe à l’été 2017, le virtuose brésilien avait conquis les cœurs parisiens dès sa première saison. Pourtant, au gré des polémiques et des blessures, la romance a viré au cauchemar alors que l’avènement du leader Kylian Mbappé n’a clairement pas arrangé les affaires de l’ancien du Barça. Très proche du Bondynois à leurs débuts à Paris, la relation entre Neymar et KM7 aura été bien plus orageuse vers la fin. Mais alors que le joueur de 32 ans a quitté la capitale cet été pour rejoindre l’Arabie saoudite et Al-Hilal, ce dernier ne s’empêche pas de critiquer la gestion du club parisien depuis le Golfe.

Neymar a d’ailleurs récidivé ce lundi. Sur Instagram, le joueur formé à Santos a liké un post du compte Jogada Ensaiada qui commence par «Aucun joueur ne devrait être supérieur à une institution.» Le reste du texte montre clairement l’avis du Brésilien sur son ancien club : «PSG, un exemple de gestion en football. Ils ont su rassembler les meilleurs joueurs et avaient la meilleure équipe de la planète. Quand l’équipe a commencé à bien marcher, l’ego d’un « certain français » a commencé à perturber l’ambiance. Mbappé a commencé à se sentir exclu, la plupart des membres de l’équipe parlaient espagnol et il a menacé de quitter l’équipe. Pour ne pas perdre son précieux (Mbappé), le PSG a commencé à vendre ceux qui n’étaient pas alignés sur les pensées de Mbappé et a fait venir les joueurs français qu’il voulait. Après avoir tout fait pour que tout se passe comme il le souhaite, Mbappé a communiqué au PSG qu’il quitterait le club GRATUITEMENT à la fin de la saison. Et au final, voilà ce qui reste au PSG…» Sur la dernière slide, ce qu’il reste à Paris est représenté par le onze aligné face à Toulouse. Pour ceux qui en doutaient encore, le divorce est bel et bien entériné entre Neymar, le PSG et Kylian Mbappé.