Autriche-France : les notes du match

Victorieuse de la dernière édition, l'équipe de France est méconnaissable depuis le début de cette Ligue des Nations 2022. Sur une mauvaise série de deux matches sans victoire, les Bleus, composés de la colonne vertébrale championne du monde en 2018 et de nouveaux éléments avec moins d'expérience, peine à trouver la bonne solution. Didier Deschamps a d'ailleurs opté pour une troisième composition différente en Autriche, avec une charnière Konaté-Saliba, la présence de Diaby et Kamara et Mbappé laissé sur le banc. Dos au mur, la France devait remporter son premier match dans cette compétition, mais peinait encore à montrer des signes positifs. Dès l'entame du match, les Tricolores étaient bousculés par les hommes de Ralf Rangnick. La meilleure - et seule - occasion française restera cette tête de Benzema déviée in extremis par Pentz (18e). Beaucoup trop brouillons dans la construction, les Bleus ne portaient pas vraiment de danger devant la cage autrichienne en cette première période et se faisaient donc punir après une belle construction de la Wunderteam. Bien servi par Arnautović, Laimer prenait le dessus sur Saliba et pouvait tranquillement conclure à bout portant pour permettre à son pays de prendre l'avantage (1-0, 37e).

La suite après cette publicité

Incapable de trouver des automatismes devant, ne s'en remettant qu'aux fulgurances de Karim Benzema, encore trop juste devant Pentz (43e), la France avait de quoi inquiéter ce vendredi. Même menés au score, les Français n'y arrivaient pas et les tentatives de Coman manquaient de justesse (62e et 66e). Heureusement, grâce à un tir parfaitement placé de Mbappé, déjà bien lancé par Nkunku, les Tricolores évitaient le pire en Autriche (1-1, 83e). Encore sur une action avec Benzema, Mbappé aurait pu tout bouleverser... mais trouvait la barre transversale (88e). La France se retrouve donc dernière de son groupe, avant de recevoir la Croatie au Stade de France, lundi. Si la Ligue des Nations est loin d'être la compétition la plus prestigieuse, une relégation en Ligue B ferait beaucoup cogiter Didier Deschamps et ses hommes, à cinq mois du Mondial 2022, au Qatar.

l'homme du match : Pentz (8) : Le portier autrichien aura cédé une fois : fusillé par Kylian Mbappé. Mais sinon le gardien de l'Austria Vienne a tout repoussé et s'est montré sûr du début à la fin. Pressé par les attaquants français lorsque son équipe décidait de repartir au sol, depuis sa surface, il n'a pas tremblé. Il réalise une double-parade sur un coup franc de Griezmann qui rebondit devant lui, suivi par Benzema de la tête (18e). Il est facile face à Benzema (32e), et s'envole, toujours face au Madrilène avant la pause (43e). Dans le deuxième acte, il détourne brillamment la frappe lourde de Pavard (56e), dégoûte littéralement Mbappé à trois minutes du terme, en déviant sur sa barre un tir promis à ses filets. Sa dernière intervention, sur une tête soudaine de Guendouzi, est encore une fois décisive (90e+1).

Autriche

Pentz (8) : voir ci-dessus.

Trauner (6,5) : le défenseur central du Feyenoord Rotterdam, titulaire lors des demi-finales de Ligue Europa Conférence avec l'OM, a réalisé une bonne prestation face à l'Equipe de France. Maitre dans les duels aériens, il était également bon dans le jeu long et réalisait quelques interceptions importantes. Une belle prestation.

Alaba (6) : élu meilleur joueur autrichien de l'année à huit reprises, le champion d'Europe avec le Real Madrid et capitaine de cette sélection autrichienne, a offert une copie correcte, avec l'expérience. Auteur de plusieurs longues relances pour soulager son équipe, il était rarement pris à défaut pas les attaquants Bleus. Remplacé par Danso (68e) après une légère blessure. Le Lensois a réalisé une intervention décisive devant Benzema.

Wober (6) : bon dans les airs et correct dans les duels au sol, le latéral gauche autrichien a plusieurs fois tenté d'apporter aux avant-postes, notamment en première période. Il effectuait également quelques dégagements défensifs importants lorsque sa défense était sous pression.

Lainer (6,5) : averti pour un tacle sur Coman en début de match (8e), le latéral droit du Borussia Monchengladbach était auteur d'une récupération décisive sur l'ouverture du score (37e). Egalement bon défensivement (2 interceptions), il était cependant moins en réussite dans le jeu aérien. Remplacé par Lazaro (54e).

Laimer (6) : auteur de trois passes clés, dont le centre décisif pour Weimann sur l'ouverture du score (37e), le milieu du RB Leipzig était l'un des autrichiens à créer du jeu offensivement. Sinon, il était souvent battu dans les duels et il a perdu de nombreux ballons.

Schlager (5) : précis dans les transmissions courtes, le milieu de Wolfsburg avait plus de mal dans le jeu long. A l'image de son équipe il était bien en place tactiquement et défensivement, remportant quelques ballons importants.

Seiwald (5,5) : le jeune milieu de Salzbourg, averti pour un tacle sur Diaby à l'entrée de la surface en début de match (17e), réalisait un match en demi teinte. Très souvent battu dans les duels dans l'entrejeu, il réalisait cependant plusieurs interceptions et n'était pas mauvais dans le jeu long.

Sabitzer (6) : le milieu du Bayern Munich a était auteur d'un match certes plutôt timide mais assez complet. Il était impliqué défensivement, effectuant plusieurs tacles et dégagements, et offensivement, en tentant d'offrir des centres et en délivrant une passe clé, notamment en première période.

Weimann (6) : après un bon centre de Laimer, l'attaquant de Bristol n'avait qu'à pousser le ballon au fond des filets pour ouvrir le score (37e). Outre ce but il n'a pas énormément été présent. Remplacé par Gregoritsch (62e).

Arnautovic (6) : l'attaquant de Bologne réalisait une bonne prestation. Important sur l'ouverture du score, il fixait bien son défenseur pour décaler Laimer avant le centre de ce dernier pour Weimann (37e). Bon dans le jeu dos au but, il réalisait une frappe en pivot captée par Lloris (42e) Remplacé par Onisiwo (62e)

France