Florian Thauvin, la recrue en interne de l'OM

L'Olympique de Marseille a accueilli Pape Gueye (21 ans) et bouclé le transfert définitif d'Alvaro Gonzalez (30 ans), en attendant l'arrivée annoncée de Leonardo Balerdi (21 ans, Borussia Dortmund). Mais les Phocéens ont également récupéré une autre recrue en interne en ce début de mercato. Blessé pendant une longue partie de la saison dernière, Florian Thauvin (27 ans) peut en effet être considéré comme un véritable renfort pour André Villas-Boas et ses troupes. D'autant que le champion du monde 2018 revient dans d'excellentes dispositions.

La suite après cette publicité

Affûté, l'attaquant a prouvé face aux modestes Autrichiens de Pinzgau (5-1, amical) qu'il n'avait rien perdu de ses qualités et de son tranchant, en témoigne sa passe décisive pour Gonzalez notamment. Un soulagement pour le natif d'Orléans, qui s'est confié auprès des journalistes présents dans le Tyrol, notamment ceux de La Provence. «Ça fait du bien de revenir et d’être décisif tout de suite», a-t-il lancé avant de poursuivre.

AVB est sous le charme

«Je suis content de revenir, de jouer au ballon, de retrouver ma passion et de faire ce que j’aime. Psychologiquement, ça fait énormément de bien. Ce n’est que du plaisir. J’ai des jambes même s’il me reste encore beaucoup de travail. Quand on s’absente aussi longtemps, on a besoin de temps pour revenir. J’ai eu de très bonnes sensations, je me suis bien senti. Je dois continuer à travailler pour faire beaucoup mieux», a-t-il confié.

Marqué par sa longue absence, l'ancien Bastiais souhaite maintenant profiter. «Je suis passé par une période délicate. (…) C’est la première grosse blessure depuis le début de ma carrière. Tout ça est derrière moi», a-t-il conclu. AVB, ravi de «la nouvelle dimension» qu'apportera Flotov à son OM, se frotte déjà les mains.