Le gros coup de gueule d’une star du foot féminin sur les salaires

La question des inégalités salariales entre footballeurs et footballeuses est de nouveau au cœur des débats. Alisha Lehmann, star du football féminin suivie par plus de 17 millions d’abonnés sur Instagram, s’est plainte des différences salariales entre elle et son compagnon Douglas Luiz, alors que tous deux évoluent sous le même maillot, celui de la Juventus de Turin.

« Après l’entraînement, je dis souvent à Douglas que ce n’est pas juste. Nous faisons le même travail, mais il gagne cent mille fois plus que moi. C’est quelque chose qui me touche », a admis la Suissesse dans les colonnes de La Repubblica. Si l’écart de salaire évoqué par Lehmann est évidemment extrapolé, cette question est un des principaux combats menés par nombre de footballeuses professionnelles, qui réclament un revenu équivalent à celui des hommes.