Serie A : l’Inter bute face à Parme

En déplacement à l’Ennio Tardini pour y défier Parme dans le cadre de la 31e journée de Serie A, l’Inter Milan a concédé le match nul (2-2). Les hommes de Simone Inzaghi comptent provisoirement quatre longueurs d’avance sur Naples, relancé dans la course au titre.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 68 31 +39 20 8 3 69 30 16 Parme 27 31 -14 5 12 14 37 51

Portés par une réalisation précoce de Matteo Darmian (15e) et un but de Marcus Thuram juste avant la pause (45e), les Nerazzurri ont craqué au retour des vestiaires. Après la réduction du score de Bernabe à l’heure de jeu (60e), Ondrejka a finalement égalisé quelques minutes plus tard (69e). Avec ce résultat, l’Inter pourrait voir le Napoli se rapprocher…