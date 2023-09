OL : le point médical avant Brest

Tenu en échec sur sa pelouse par Le Havre le week-end dernier (0-0), l’Olympique Lyonnais tentera de décrocher sa première victoire de la saison et ainsi sortir de la zone rouge à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1. Mais la tâche ne s’annonce pas facile car les Gones se déplaceront sur la pelouse du Stade Brestois, surprenant dauphin de l’AS Monaco et tombeur du Stade de Reims la semaine passée (2-1).

Pour ce choc face aux Ty-Zefs, le nouvel entraîneur de l’OL Fabio Grosso devra toutefois se passer des services de Dejan Lovren. Victime d’un coup au bassin à l’entraînement jeudi dernier et déjà forfait face au HAC, le défenseur croate «poursuit sa reprise et sera forfait samedi pour le déplacement à Brest», a indiqué le club rhodanien via un communiqué médical. En revanche, le communiqué ne mentionne pas les absences d’Henrique et Tino Kadewere, qui devraient donc être du voyage.