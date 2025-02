FA Cup, Liverpool : Arne Slot déçu par l’élimination face à une D2

Une défaite amère. Arne Slot est revenu sur le revers 1-0 de Liverpool face à Plymouth Argyle, une formation de deuxième division, en FA Cup. «Le résultat est évident, c’est une grande déception, et la façon dont nous avons joué n’avait pas de quoi nous réjouir non plus. La seule chose dont j’ai été heureuse, c’est que les garçons ont continué à se battre pendant 100 minutes et que le meilleur moment de notre match a probablement été les 10 dernières minutes», a-t-il lâché en conférence de presse d’après-match.

Quant à savoir s’il avait des « regrets » sur son choix d’équipe, l’entraîneur a expliqué : «Non, parce qu’on ne sait jamais ce qui se passerait si nous avions joué avec nos titulaires ici. Je pense que nous avons vu au cours de cette saison, nous l’avons déjà vu plusieurs fois, que c’est un plan de jeu, un style de jeu, qui est difficile pour nos titulaires, mais aussi pour ceux qui ont joué aujourd’hui.»