FA Cup : Liverpool éliminé par la surprenante équipe de D2 de Plymouth Argyle

Leader de la Premier League, huitième de finaliste de la Ligue des Champions et déjà finaliste de la Carabao Cup, Liverpool a su se montrer performant dans chaque compétition où on l’a vu cette saison. Ce dimanche, les Reds se déplaçaient sur la pelouse de Plymouth, lanterne rouge de Championship (D2), pour le compte des 1/16e de finale de la FA Cup. Un match qui s’est avéré bien plus difficile que prévu pour les Reds.

Remaniée malgré les présences de Luis Diaz, Diogo Jota et Federico Chiesa en attaque, l’équipe d’Arne Slot a vécu un premier acte difficile sans parvenir à marquer. Pire, l’Écossais Ryan Hardie a transformé un penalty en début de seconde période (53e). Incapable de réagir, Liverpool s’incline 1-0 et se retrouve éliminé à la surprise générale de la FA Cup.