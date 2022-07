Liverpool-Manchester City : les compositions sont là

Le Community Shield se déroule ce samedi à Leicester entre Liverpool le vainqueur de la FA Cup et Manchester City vainqueur de la Premier League. Pour ce match, les Reds optent pour un 4-3-3 avec Adrian dans les cages derrière Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Virgil van Dijk et Andrew Robertson. Fabinho est positionné en sentinelle auprès de Jordan Henderson et Thiago Alcantara. Enfin, Mohamed Salah et Luis Diaz accompagnent Roberto Firmino en attaque.

De leur côté, les Sky Blues s'articulent en 4-3-3 avec Ederson Moraes dans les cages derrière Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Aké et Joao Cancelo. Rodri Hernandez se retrouve dans l'entrejeu aux côtés de Bernardo Silva et Kevin De Bruyne. Enfin, Erling Braut Haaland est épaulé par Riyad Mahrez et Jack Grealish sur les ailes.

Les compositions

Liverpool : Adrian - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Thiago - Salah, Firmino, Diaz

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Aké, Cancelo - Silva, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Haaland, Grealish