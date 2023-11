Le Real Madrid fait face à un terrible dilemme pour sa défense

Le Real Madrid s’active pour préparer l’avenir. Après avoir prolongé les contrats de Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Vinicius Jr ou encore Rodrygo, le club madrilène - toujours en course dans les dossiers Kylian Mbappé et Erling Haaland - souhaite également renouveler l’axe de sa défense. Il s’agit d’ailleurs de l’une des grandes priorités de Florentino Perez et ses équipes pour le prochain mercato. Dans cette optique, Sport indique, ce samedi, que l’actuel deuxième de Liga pourrait passer à l’action dès cet hiver.

La suite après cette publicité

Avec la grave blessure d’Éder Militao, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche qui s’est produite lors de ses débuts en championnat à San Mamés, contre l’Athletic et qui a conduit à une intervention chirurgicale, la Casa Blanca compte bien renforcer sa charnière centrale. D’autant plus à l’heure où Nacho Fernández (33 ans) se fait vieillissant. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur espagnol, auteur de prestations discutables et discutées, ne s’est ainsi toujours pas vu proposer de renouvellement. Enfin, David Alaba ne présente pas non plus toutes les garanties escomptées et inquiète surtout par ses problèmes physiques persistants. Pour se protéger, la direction sportive du Real Madrid souhaiterait donc prendre les devants.

À lire

Le Barça et le Real Madrid s’arrachent Nico Williams

Le Real Madrid va devoir trancher !

Dans cette optique, le quotidien espagnol annonce que les Merengues réfléchissent d’ores et déjà à l’idée de compléter ce secteur. Pour autant, un dilemme se pose. En effet, la Casa Blanca - qui n’a jamais caché son intention d’enrôler Alphonso Davies - hésiterait entre deux noms : le Portugais Gonçalo Inácio et l’Italien Giorgio Scalvini, deux joueurs d’avenir évoluant respectivement au Sporting CP et à l’Atalanta Bergame. Pour le premier, aujourd’hui âgé de 22 ans, le Real Madrid souhaiterait ainsi revenir à la charge après avoir tenté le coup l’été dernier. Récemment renouvelé jusqu’en juin 2027, l’international portugais (4 sélections, 2 buts) dispose désormais d’une clause libératoire à 60 millions. Un montant conséquent qui ne devrait pas freiner les ardeurs madrilènes. En effet, Sport précise que la formation lisboète ne serait pas contre un transfert et pourrait même accepter le report d’une partie de cette clause.

La suite après cette publicité

Dans les faits, le Sporting CP se contenterait de 45 millions lors de l’opération et patienterait jusqu’à la fin de la saison pour encaisser les 15 millions restants. Méfiance toutefois puisque d’autres cadors européens sont également intéressés par le natif d’Almada. Une forte concurrence qui pourrait même pousser les dirigeants madrilènes à se concentrer sur une autre piste. Ainsi, Giorgio Scalvini se trouve, lui aussi, dans les petits papiers du géant espagnol. Désiré par Carlo Ancelotti, le défenseur central de 19 ans a non seulement disputé 69 matches avec l’équipe première de l’Atalanta, mais il a déjà gagné une place dans l’équipe nationale italienne, avec laquelle il a fait sept apparitions. Sous contrat jusqu’en 2027, le Transalpin est actuellement évalué à 40 millions d’euros. Un chiffre qui pourrait toutefois augmenter puisque Manchester City est aussi sur le coup. Giorgio Scalvini ou Gonçalo Inácio ? Le match est lancé et la lutte s’annonce intense.