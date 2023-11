Le Real Madrid blinde Rodrygo Goes !

Le Real Madrid a activé le mode samba. Disposant sur ses ailes gauches et droites de deux immenses talents avec Vinicius Junior et Rodrygo Goes, le club merengue a déjà prolongé ce dernier jusqu’en juin 2027. Un nouveau bail et une belle revalorisation pour l’ancien de Flamengo qui était amplement mérité. Ce dernier ayant pris un sacré poids dans l’attaque de la Casa Blanca participant notamment à la conquête de la Ligue des Champions 2022.

Rodrygo Goes n’a pas été en reste lui aussi sur ses dernières années et son bail s’achevait en juin 2025. Prenant les devants, le Real Madrid a décidé de lui offrir un nouveau contrat revu à la hausse ainsi qu’une prolongation de trois années. L’objectif étant également de faire monter sa clause libératoire à un milliard d’euros.

Prolongation jusqu’en juin 2028

La Casa Blanca s’est félicitée de la prolongation de l’ancien de Santos dans un communiqué : «le Real Madrid CF et Rodrygo ont convenu de prolonger le contrat du joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2028. Rodrygo est arrivé au Real Madrid en 2019, alors qu’il n’avait que 18 ans. Il a fait ses débuts avec le Real Madrid Castilla le 14 septembre et le 25 septembre, il a marqué son premier but lors de ses débuts officiels avec le Real Madrid. Au cours de ses cinq saisons sous le maillot de l’équipe première, il a disputé 179 matchs, au cours desquels il a marqué 39 buts et remporté 8 titres : 1 Ligue des Champions, 1 Mondial des Clubs, 1 Supercoupe d’Europe, 2 Ligues, 1 Coupe du Roi et 2 Supercoupes d’Espagne.»

Arrivé en 2019 au Real Madrid contre un chèque de 45 millions d’euros, Rodrygo Goes aura mis du temps à s’affirmer, mais la saison dernière, il a crevé l’écran avec 19 buts et 11 offrandes en 57 matches. Plus en difficulté cette saison avec 2 réalisations et 1 passe décisive en 14 rencontres, Rodrygo Goes reste l’un des hommes forts des Merengues.