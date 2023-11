Le Real Madrid veut casser sa tirelire pour le nouveau Rúben Dias cet hiver

Le Real Madrid prépare le remodelage de son effectif. Alors que plusieurs cadres sont inévitablement en perte de vitesse ces derniers mois, à l’image de Dani Carvajal, Toni Kroos ou encore Luka Modric, plus aussi irrésistibles que par le passé, le club madrilène s’attelle à dénicher les champions de demain. Outre les Français Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, arrivés au cours des deux dernières saisons et déjà bien installés, Jude Bellingham et Arda Guler ont ainsi fait leur arrivée cet été.

Et à en croire les informations du quotidien madrilène AS, l’état-major madrilène s’active actuellement en coulisses pour se renforcer derrière. Alors qu’Éder Militão ne devrait plus refouler les pelouses de la saison après sa rupture des ligaments croisés en août, l’option d’un quatrième défenseur central (avec Rudiger, Nacho et Alaba) sonne désormais comme une nécessité, d’autant que Carlo Ancelotti avait parfois dû bricoler avec des pépins physiques ces dernières semaines, au point de repositionner Aurélien Tchouaméni comme défenseur central.

Gonçalo Inácio comme priorité

A ce titre, c’est sur le défenseur central portugais Gonçalo Inácio que le Real Madrid a décidé de rassembler ses forces. Puissant, véloce, excellent relanceur qui en impose également par son appétence pour les duels, l’international portugais de 22 ans répond au cahier des charges du défenseur moderne. Représenté par l’influent Jorge Mendes, Inácio avait d’ailleurs longtemps été envoyé au PSG cet été, en vain. Considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs d’Europe et souvent victime du parallèle écrasant avec Ruben Dias, le natif d’Almada est un élément essentiel du système de Ruben Amorim au Sporting.

Cette saison, il n’a pas manqué une seule seconde de jeu en championnat avec son club formateur, et reste en balance avec le très prometteur Antonio Silva en sélection, avec qui il avait d’ailleurs partagé les minutes lors du dernier rassemblement du Portugal en octobre (Silva avait joué contre la Slovaquie, Inacio contre la Bosnie-Herzégovine). Quoi qu’il en soit, le Sporting réclamera entre 45 et 60 millions d’euros pour son élément prolongé jusqu’en 2027 dernièrement. Avec la concurrence accrue de Liverpool et Manchester United sur le dossier, on imagine que les enchères pourraient encore grimper. Mais c’est de notoriété publique, il faut souvent mettre le tarif pour être le meilleur.