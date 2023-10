Real Madrid : Carlo Ancelotti prend une décision pour l’avenir de Luka Modric

La suite après cette publicité

Alors qu’il était courtisé en Europe, mais également en Arabie saoudite, Luka Modric (38 ans) a décidé de ne pas suivre le chemin de Karim Benzema et a préféré rester au Real Madrid. Après la prolongation de son compère du milieu de terrain, Toni Kroos, le club de la capitale espagnole avait annoncé l’été dernier la prolongation de contrat pour une saison du Ballon d’Or 2018. Cependant, si l’Allemand réussit à garder sa place dans l’entrejeu madrilène, cela est bien plus compliqué pour le droitier de 38 ans.

Pour ce qui devait être sa dernière saison avec le Real Madrid, le Croate devait assurer une dernière saison en tant que titulaire d’expérience, avant de définitivement confier les clés du camion aux nouvelles recrues Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni ou Jude Bellingham. Mais depuis le début de saison, tout ne se passe pas comme prévu puisque l’ex-milieu de Tottenham n’a été titularisé qu’à deux reprises cette saison, contre Getafe en Liga (2-1), puis contre l’Union Berlin, en Ligue des Champions (1-0).

Carlo Ancelotti assure que Luka Modric va rester

Une situation qui a fait beaucoup de bruit dans la presse madrilène, ainsi que du côté des supporters. Face à cela, Carlo Ancelotti a pris la parole devant la presse. «Je lui parle tous les jours. Il n’est pas heureux, évidemment, mais il est toujours très motivé. Personne n’est comme lui dans le vestiaire, c’est le leader. Son importance est maximale. Je l’aime beaucoup, nous l’aimons tous», a d’abord avoué devant les médias, ce vendredi.

Avant d’écarter un départ du Croate lors de la prochaine fenêtre des transferts, prévue à l’hiver 2024. «Le fait que Modrić ne joue pas nous affecte tous. Cela m’affecte, cela affecte ses coéquipiers et toutes les personnes qui l’aiment. Mais sa motivation n’a pas changé. Il est toujours très important (…) Si Luka Modrić part en janvier ? Absolument pas. Il pense qu’il est un joueur important et nous pensons la même chose. Il ne veut pas partir et nous sommes très heureux à cause de cela», a assuré l’Italien.