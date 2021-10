Qualif. CDM 2022 : sans jouer, les Bleus se rapprochent du Qatar

Leader du groupe D après six journées, l'équipe de France est d'ores et déjà bien lancée dans la course aux qualifications à la Coupe du Monde 2022. Invaincus avec 3 victoires et 3 matches nuls, les Bleus devancent l'Ukraine (2e, 8 pts), la Bosnie (3e, 6 pts), la Finlande (4e, 5 pts) et le Kazakhstan (5e, 3 pts) qui ferme la marche. Mais alors que les hommes de Didier Deschamps préparent actuellement la finale de la Ligue des Nations (dimanche, 20h45) contre l'Espagne (à suivre en live commenté sur notre site), leurs adversaires respectifs s'affrontaient ce samedi. Et les résultats de ces rencontres rapprochent un peu plus la France du Qatar.

Battue à domicile au stade olympique d'Helsinki par l'Ukraine (1-2), ce samedi, la Finlande, qui dispose d'un match en retard, ne peut désormais pas viser mieux que 14 points dans ce groupe, tout comme l'Ukraine (8 pts). De son côté, la Bosnie-Herzégovine, comptant également un match en moins, s'est imposée au Kazakhstan (2-0, doublé de Prevljak) et pourra monter jusqu'à 15 points maximum. De ce fait, les Bleus qui ont l'avantage sur la Bosnie à la différence particulière (1-0, 1-1) pourraient, en cas de victoire, valider leur billet pour le Qatar dès le 13 novembre prochain à l'occasion de la réception du Kazakhstan au stade de France.

Le classement des groupes de qualifications