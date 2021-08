Cristiano Ronaldo et Manchester City sont tombés d'accord !

La suite après cette publicité

Si le dossier Mbappé fait logiquement la une partout en France et en Espagne, il y a un autre feuilleton qui passionne une autre partie de l'Europe. C'est l'avenir de Cristiano Ronaldo, qui visiblement devrait s'écrire loin de Turin. C'est du moins ce que semble souhaiter la star lusitanienne, alors que l'option Manchester City commence à prendre de plus en plus d'ampleur.

Seulement, la Juventus ne va logiquement pas faciliter l'opération, et espère récupérer un montant compris entre 25 et 30 millions d'euros. De leur côté, les champions d'Angleterre sont prêts à faire un effort pour le joueur... mais que si ce dernier est gratuit, ou s'il arrive dans le cadre d'un échange. Les médias anglais évoquaient la possibilité d'un deal envoyant Gabriel Jesus à Turin.

Cristiano Ronaldo est chaud !

Quoi qu'il en soit, un grand pas a été franchi ce jeudi après-midi puisque Cristiano Ronaldo est maintenant d'accord avec Manchester City. C'est ce qu'annonce le quotidien AS. Avec Jorge Mendes qui mène les négociations, l'ancien joueur du Real Madrid a donc donné son feu vert à City, et selon le journal, son arrivée à l'Etihad Sadium n'est qu'une question d'heures !

Il faut encore que les deux clubs s'entendent, et le journal espagnol confirme que la Juventus souhaite récupérer Gabriel Jesus. Seulement, la formation de Premier League préfère se séparer de Raheem Sterling. Mais les deux écuries semblent condamnées à s'entendre, et tout porte à croire que Cristiano Ronaldo retrouvera la ville de Manchester rapidement. Mais avec un maillot différent...