Euro 2024 : le match Angleterre-Serbie classé à hauts risques

Alors que l’Euro 2024 va débuter ce vendredi avec le match d’ouverture entre l’Allemagne et l’Écosse, la compétition va se poursuivre jusqu’au 14 juillet prochain. Cela annonce pas mal de travail pour les autorités et les services de sécurité pour que l’évenement se déroule dans les meilleures conditions possibles. Selon The Telegraph, la police allemande s’attend au pire pour le match Serbie - Angleterre du dimanche 16 juin. En 2016, des émeutes avaient eu lieu lors d’un match entre l’Angleterre et la Russie à Marseille et même lors de la finale de l’Euro 2020 des débordements avaient eu lieu.

La suite après cette publicité

La police allemande est donc vigilante à ce match qu’elle a désigné comme celui avec le plus haut risque de débordements. Se déroulant à Gelsenkirchen, la rencontre devrait accueillir environ 40 000 personnes et 500 hooligans serbes devraient arriver dans la ville allemande qui est d’ailleurs la ville la plus petite à organiser des matches. «Il y a des risques, bien sûr, mais nous sommes très, très bien préparés. En principe, nos unités anti-émeutes feront profil bas. Mais si des individus ou des groupes cherchent à semer le désordre ou à adopter un comportement violent, ces unités de police seront là. Nous serons là et nous interviendrons et prendrons des mesures proactives», a déclaré Peter Both, le chef de la police de Gelsenkirchen au média anglais.