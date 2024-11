Le FC Barcelone devra verser une somme colossale pour recruter Jonathan David

La saga Jonathan David devrait continuer de prendre de l’ampleur. Après cinq saisons passées au LOSC, l’attaquant canadien a pris de l’épaisseur et est devenu l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe cette saison. Brillant tant en Ligue 1 que sur la scène européenne, l’ancien de La Gantoise est en grande forme cette saison. Ainsi, le natif de Brooklyn compile 13 buts en 19 rencontres, auxquels il faut rajouter deux passes décisives dans son escarcelle. Un rendement qui donne forcément envie à plusieurs de ses courtisans, d’autant plus que l’attaquant des Dogues sera libre de tout contrat à l’issue de la saison.

La suite après cette publicité

Une situation qui ne cesse d’attiser les convoitises alors que la Serie A lui faisait les yeux doux cet été. Finalement, manquant d’offres concrètes susceptibles de l’intéresser, le buteur de 24 ans était resté dans le Nord. Un choix qui s’avère payant tant le droitier brise l’écran cette saison. Ses grandes performances et sa situation lui permettent même de viser plus haut. En effet, selon la presse espagnole, le FC Barcelone serait sur les traces du buteur canadien.

Le Barça devra mettre 80 millions d’euros pour recruter Jonathan David

Il y a quelques jours, David déclarait même sa flamme au Barça : «Barcelone a toujours été l’équipe que j’ai supportée dans mon enfance. Lorsque vous grandissez en soutenant une équipe, vous rêvez de jouer pour elle.» Un intérêt réciproque qui pourrait permettre à l’affaire d’être rapidement ciselée. Pour autant, rien n’est encore fait et les dernières indiscrétions de la presse catalane indique que l’affaire est loin d’être réglée. En effet, alors que la condition de joueur libre de Jonathan David aiguisait l’intérêt du club culé, Sport rappelle ce samedi que le joueur ne sera pas accessible gratuitement. Au contraire, le Barça devra verser une somme rondelette pour attirer Jonathan David dans ses filets l’an prochain.

La suite après cette publicité

En effet, selon le média catalan, le Barça devra verser environ 80 millions d’euros pour recruter l’attaquant nordiste cet été. Malgré l’absence d’un montant de transfert à régler, son salaire sur quatre ans, les commissions de transfert et la prime à la signature devraient faire monter la note pour les dirigeants blaugranas. Un chiffre impressionnant qui fait réfléchir les dirigeants barcelonais, incertains à l’idée d’investir une telle somme pour un futur remplaçant alors que Robert Lewandowski confirme qu’il est toujours dans la place cette saison. Une chose est sûre : le feuilleton Jonathan David ne fait que commencer et devrait nous tenir en haleine encore longtemps.