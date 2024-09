La réaction du buteur Rayan Cherki sur son statut de lofteur à l’OL

C’est ce qui s’appelle un retour remarqué. Placardisé depuis le début de la saison par un Olympique Lyonnais qui avait prévu un départ, Rayan Cherki était passé d’enfant chéri des Gones à lofteur. Au final, le numéro 18 rhodanien a récemment prolongé son bail et Pierre Sage peut à nouveau l’utiliser. Dimanche dernier face à l’OM, Cherki n’a pas pu éviter la cruelle désillusion des Lyonnais (2-3), mais le milieu offensif avait su trouver la faille en égalisant juste avant le coup de poignard de Rowe.

Ce soir, il était titulaire à l’occasion du grand retour de l’OL en coupe d’Europe face à l’Olympiakos. Très remuant sur le terrain, Cherki a été élu homme du match par notre rédaction. À nouveau buteur, le Gone a grandement participé au succès des siens. Après son énorme coup de gueule poussé dimanche soir, Cherki a eu le mérite d’assumer ses propos. À l’issue de la rencontre, il n’a pas boudé son plaisir.

« Ce n’est pas une revanche »

« C’est une bonne entrée en matière, ça faisait pas mal de temps qu’on n’y était plus. Ça nous tenait à cœur de rentrer dans la compétition de la meilleure des manières. C’est chose faite », a-t-il déclaré au micro de Canal+, avant de poursuivre. « On savait que c’était une grosse désillusion dimanche. Quand on voit le match qu’on fait, on n’aurait jamais dû perdre. On était vraiment remontés pour gagner ce match. Ce qui a fait la différence, c’est le discours du coach. Il nous a bien remis dedans. Ça s’est retranscrit sur le terrain. »

Enfin, au moment d’évoquer son statut de lofteur, Cherki n’a pas voulu remettre de l’huile sur le feu. Décisif pour son retour à la compétition, le Gone savoure le fait d’aider son club de cœur. « Je ne l’explique pas. J’essaye de faire mon travail, j’essaye de beaucoup m’entraîner, d’avoir la meilleure forme possible. Ce n’est pas une revanche. Le foot, on sait qu’il y a des hauts et des bas, des très bas et des très hauts. Je m’adapte à la situation dans laquelle je suis, je donne le meilleur à mon club. » Et ce n’est pas pour déplaire à Pierre Sage.