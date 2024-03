Groupe Elite : l’AS Monaco cruellement battue par Manchester United

Cruel. C’est peut-être l’adjectif qui qualifierait le mieux l’issue de la rencontre entre le groupe Elite de Monaco et la réserve de Manchester United ce samedi. Confrontés aux jeunes Red Devils à la Turbie dans le cadre d’une rencontre amicale, les joueurs de Sébastien Muet se sont incliné dans les tous derniers instants (1-2). Pourtant, les Rouge et Blanc avaient su faire mieux que simplement répondre au défi physique imposé par les Anglais. Après avoir concédé l’ouverture du score d’Ibragimov au retour des vestiaires (0-1, 47e), ils avaient su retrouver de la hauteur, égaliser grâce au jeune Sandro Bertolucci (66e, 1-1), et pousser les Mancuniens dans leurs retranchements. Mais au bout du compte, Mantato a surgi pour venir éteindre les ultimes espoirs monégasques dans le Fergie Time (90e, 1-2), si cher à Manchester United.

«C’est une défaite qui est frustrante parce qu’elle ne reflète pas forcément la physionomie du match. Mais on est plus que satisfait parce que je trouve qu’on a eu un état d’esprit très positif, très ambitieux, très conquérant, relevait l’entraîneur monégasque Sébastien Muet après la rencontre. Là où il y a un peu plus de frustration, c’est peut-être les situations sur lesquelles on aurait pu ouvrir le score, puis même faire le break, regrettait-il, avant de se tourner vers la suite. Ce qui me plaît dans ces équipes anglaises de jeunes, c’est ce côté Fight Spirit dans l’engagement, la combativité, le volume des courses. C’est valorisant parce que ce sont de bons matches et je crois qu’aujourd’hui, notre groupe Elite continue d’avancer.»