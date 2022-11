Brésil : Eduardo "El Chacho" Coudet nommé à l'Atlético Mineiro

Deux semaines après avoir quitté le Celta de Vigo, où il aura passé deux ans, l'entraîneur argentin Eduardo Coudet est de retour au Brésil. Le technicien de 48 ans, qui avait entraîné l'Internacional de Porto Alegre en 2020 (34 matches), vient d'être nommé à la tête de l'Atlético Mineiro.

«L'accord avec l'entraîneur argentin a eu lieu ce samedi après-midi à Buenos Aires, lors d'une réunion à laquelle ont participé les directeurs du football Rodrigo Caetano et Victor Bagy, ainsi que l'entraîneur et ses représentants. "El Chacho" Coudet signe un contrat jusqu'en décembre 2024», explique le communiqué du club brésilien.

✍️ “El Chacho” no #Galo! 🇦🇷



🖤🤍 Campeão da Liga Argentina e do Troféu dos Campeões pelo Racing, com passagens vitoriosas por Internacional e Celta de Vigo, Eduardo "El Chacho" Coudet é o novo treinador do Atlético até dezembro de 2024.



¡Bienvenido, Professor! #CoudetNoGalo🧣🐔 pic.twitter.com/pNHO1cRI3L