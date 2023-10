Algérie : le cas Djamel Belmadi met le feu

La suite après cette publicité

Tout le monde en parle. Ou presque. Hier soir, l’Algérie n’a pas pu faire mieux qu’un match nul face à l’Égypte (1-1). Bien qu’il s’agisse d’un amical, les Verts voulaient prendre le dessus à quelques mois de la Coupe d’Afrique des Nations. Mais les Fennecs n’ont pas forcément été brillants, comme l’a avoué Riyad Mahrez en zone mixte.« Je suis déçu, on n’a pas joué comme il le fallait, heureusement que ce n’était qu’un match de préparation. On peut encore progresser. Je ne sais pas ce qui n’a pas marché, on était bien jusqu’au carton rouge et peut-être qu’on s’est un peu relâché inconsciemment. On n’a pas été bon voilà, moi le premier.»

Comme lui, Saïd Benrahma n’a pas forcément été à son avantage. Il n’a d’ailleurs pas été noté par le site DZ.Foot, qui a été saignant dans ses commentaires concernant sa prestation du jour. «Sa meilleure action est à la toute première minute de jeu. Fantomatique, il ne parvient toujours pas à convaincre en équipe nationale, ce après avoir été essayé encore et encore. Remplacé par Houssem Aouar (69e).» Peu en vue sur le rectangle vert, le joueur de West Ham s’est fait remarquer à sa sortie du terrain. En effet, il n’a pas serré la main de Djamel Belmadi qui s’était justement approché de lui pour lui taper dans la main.

La presse réagit

Une attitude qui n’a pas été du goût du sélectionneur des Verts qui l’a attrapé son joueur par le col pour lui demander des explications. Cette scène folle a fait réagir sur les réseaux sociaux où beaucoup ont critiqué le comportement indigne de Djamel Belmadi. Dans les médias, cet épisode a également fait couler de l’encre. Compétition a notamment écrit à ce sujet : «Le geste est rapide, juste le temps que le coach se rende compte qu’il y avait des caméras partout qui n’allaient pas le manquer. Et, effectivement, la scène a été filmée et a très vite fait le tour des réseaux sociaux, égyptiens, algériens, africains, une scène qui a fait réagir des milliers de fans de foot, chacun y est allé de son commentaire et de son avis.»

DZ.Foot a parlé d’une «drôle de scène». D’autres médias ont évoqué une «scène rare». De son côté, La Gazette du Fennec a été plus tranchante. «Scène Belmadi-Benrahma : "Pas de commentaire" mais pas sous silence !», titre la publication spécialisée avant d’ajouter : «J’espère que vous n’allez pas en faire le sujet sur vos plateaux et y dédier toute une émission, expliquait le chef de la barre technique de l’équipe nationale. Du sarcasme mais aussi du manque de considération pour une séquence qui montre une certaine carence de lucidité chez le driver des Verts quand son équipe est sous pression. Et heureusement que la “victime du jour” est un joueur gentil et qui ne monte pas vite dans les tours. Autrement, ça aurait pu déraper».

Belmadi pointé du doigt

La GDF a ensuite précisé : «Belmadi se devait de se justifier et présenter même des excuses d’avoir réagi de la sorte en public. Clairement, il en va de l’image de notre équipe nationale dans un match suivi par des millions de personnes. Cet agissement ressemble plus à un début de querelle de cours de récréation que la réaction d’un sélectionneur national qui veut maîtriser une situation. D’accord, il y a une discipline à instaurer. Oui, il faut se montrer intransigeant et imposer le respect dans le groupe. Mais pas de cette manière en humiliant publiquement un joueur chevronné. Il y a clairement de quoi se remettre en question.»

Mal à l’aise face à la presse selon DZ.Foot, Djamel Belmadi a confié : «C’est arrivé avec Slimani, laissez-nous avec le foot. Ce sont des choses du vestiaire, pas la peine d’en faire là aussi une émission… Benrahma est sorti pas content, je n’étais pas content, c’est tout. Ce n’est pas un bon débat.» Mais cela fait forcément réagir en Algérie où son comportement n’est pas toujours compris et/ou apprécié. Qualifié d’homme de la situation à son arrivée à la tête de la sélection algérienne, Belmadi essuie de nombreuses critiques, lui qui sera attendu au tournant lors de la CAN. Ce sera le cas de la presse algérienne, avec laquelle ses échanges sont souvent tendus. Hier, c’est avec l’un de ses joueurs que ça a chauffé. Pas de quoi bouleverser l’ordre des choses puisque Belmadi est sous contrat jusqu’en 2026. Mais cela interpelle et questionne avant un rendez-vous capital.