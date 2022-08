OM : pourquoi ça coince avec Igor Tudor

La suite après cette publicité

Depuis son arrivée, pour remplacer au pied levé un Jorge Sampaoli partant, Igor Tudor n’a pas fait que des émules. Au contraire même. Au-delà des résultats en préparation (une victoire, un nul, trois défaites), ce sont ses méthodes qui semblent poser des problèmes à Marseille.

A tel point qu’une réunion avec le président, Pablo Longoria, a été demandée par les cadres, dont Dimitri Payet. Alors que la journée une de la Ligue 1 n’aura lieu que dimanche pour l’OM au Vélodrome contre Reims, c’est déjà le feu. Pour plusieurs raisons, évidemment.

Le départ de Sampaoli mal vécu

Avant la fin de saison, l’Argentin avait été clair : une équipe compétitive, ou rien. Voyant le vent tourné, l’ex de Séville a décidé de mettre les voiles et de voguer ailleurs. Mais cela a eu un impact sur certains membres du vestiaires. Et pas des moindres.

Dimitri Payet avait apprécié être un électron libre et libéré de certaines taches. On le sait, le Reunionais fonctionne aussi à l’affectif et ce départ soudain l’a un peu affecté. Matteo Guendouzi, plutôt proche de son coach, a aussi eu du mal à encaisser la nouvelle. Et que dire des recrues dont il avait été à l’origine ? Luan Pères est déjà parti au Fenerbahçe tandis que Gerson s’est embrouillé avec son nouveau coach.

La volonté de faire table rase

Igor Tudor l’a maintes et maintes fois répété : il veut changer le style de jeu. Exit la possession à outrance et bonjour le jeu direct. Certains éléments ne saisissent pas trop cette volonté de tout détricoter alors que ça avait si bien marché la saison passée sous les ordres d’El Pelado.

En outre, certains estiment que le nouveau rôle, ou le nouveau poste, confié par l’entraîneur croate, est contre-productif. Les entraînements sont durs, certes, mais pas si éloignés physiquement de ce que proposait Sampaoli. C’est dans les idées de jeu que ça cloche dans la tête de certains. Dans ces conditions, il est bien entendu très difficile d’apprendre de nouvelles choses et surtout de les appliquer. Quand la tête ne veut pas…

Un style très discuté

Cette fois, on n’évoque pas le terrain, mais bien l’attitude de Tudor. Quelques joueurs n’apprécient pas sa façon de s’adresser à certains employés. Mauro Camoranesi, l’éphémère adjoint, avait pris la poudre d’escampette puisqu’il ne supportait pas la façon de Tudor de s’adresser à lui.

Les coups de colère, comme après la défaite face à Norwich, et les prises de becs ne passent pas franchement non plus. Jordan Amavi, Cengiz Ünder et ainsi Gerson ont subi le courroux de leur coach devant quelques jeunes abasourdis par la situation. Dans ce moment de tempête, il va falloir beaucoup de diplomatie à Pablo Longoria pour calmer tout le monde et rapprocher les positions des uns et des autres.