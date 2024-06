Le FC Barcelone tente un sacré coup avec Jadon Sancho

Avec Hansi Flick comme nouvel entraîneur, le FC Barcelone entend faire sa révolution avant le début de la saison prochaine. Mais malgré quelques rumeurs, aucun dossier n’est réellement entre les mains du club catalan pour cet été et le club se prépare surtout aux départs afin de renflouer ses caisses et entrer dans les cordes du fair-play financier de Liga. Pourtant, Joan Laporta compte bien faire plaisir à son nouvel entraîneur en faisant notamment venir un ailier de classe mondiale.

La suite après cette publicité

Le nom de Luis Diaz avait été évoqué, mais la piste s’annonce compliqué pour le Colombien dont la valeur de marché est estimée à près de 75 millions d’euros, avec un contrat en cours avec Liverpool jusqu’à l’été 2027. Mais d’autres pistes sont étudiées et Sport nous informe que le club catalan souhaite recruter Jadon Sancho. De retour de prêt du Borussia Dortmund, qui a refusé de payer les 60 millions d’euros demandés par Manchester United pour sa vente, l’ailier anglais de 24 ans est toujours sur le marché.

À lire

Inter Milan : Hakan Çalhanoğlu sort du silence pour son avenir

Jadon Sancho prêt à baisser son salaire

Déjà évoqué au Barça il y a quelques mois, Jadon Sancho n’a pas voulu être acheté par le club barcelonais, mais le scénario est maintenant différent, puisque les Red Devils sont prêts à le laisser filer en prêt et Hansi Flick apprécie le joueur anglais. Dans ce dossier, le principal problème est toujours le même : le salaire. Mais le Barça serait déjà assuré que l’ailier est prêt à faire un effort financier, car le Camp Nou est une destination qui l’intéresse.

La suite après cette publicité

Le Barça commencera à entrer dans le vif du mercato à partir de la mi-juillet et Jadon Sancho pourrait être une cible parfaite, lui qui sort d’un prêt réussi avec le BVB (3 buts et 3 passes décisives en 24 matches). D’autres options offensives sont étudiées comme Mikel Merino, Nico Williams ou Bryan Zaragoza sont évoquées, mais le Barça travaille d’abord sur ses ventes et pourrait d’ailleurs voir partir Raphinha vers une destination exotique, ce qui laisserait une place dans le secteur offensif.