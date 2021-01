Arsenal : Arteta dévoile comment il a convaincu Martin Odegaard

La suite après cette publicité

En conférence de presse ce jeudi matin avant le choc face à Manchester United, Mikel Arteta n'a pas pu cacher sa joie après l'arrivée de Martin Odegaard. Arrivé en prêt du Real Madrid, le Norvégien était une priorité pour le coach espagnol. «C'est un joueur que nous suivons depuis un certain temps et nous pensons qu'il a des qualités spéciales dont nous avons besoin et qui nous ont manqué. Maintenant, nous devons lui laisser un peu de temps. Il n'a pas joué autant de minutes à Madrid, mais il s'est entraîné dur et il a l'air tellement excité, comme nous, d'avoir un autre grand talent dans notre club».

Puis, l'ancien adjoint de Pep Guardiola a expliqué comment il avait convaincu le jeune homme de le rejoindre à Londres. «Je voulais juste lui donner une image claire de nous en tant que club, de ce que nous essayons de faire, de ce que nous attendons de lui et juste essayer de transmettre la passion et l'excitation que nous avions pour essayer de le faire venir, lui montrer le projet, comment il pourrait s'intégrer dans ce projet et simplement essayer de le persuader que c'est la bonne place pour lui dans ce nouveau chapitre de sa carrière, et essayer de faire fonctionner les choses». Arteta a donc su trouver les mots justes pour que Martin Odegaard dise oui. Un élément qui pourrait faire ses débuts face aux Reds Devils «Il est un peu tôt pour décider. Voyons comment il va à l'entraînement et nous verrons, ne vous inquiétez pas». L'aventure peut commencer pour l'ancien de la Real Sociedad.