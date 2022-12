CdM 2022, EdF : l'avertissement de Deschamps sur Lewandowski et la Pologne

La suite après cette publicité

L'équipe de France n'a plus le droit à l'erreur, alors qu'elle croisera le fer avec la Pologne de Robert Lewandowski ce dimanche (16h), pour le compte des 8es de finale de la Coupe du Monde 2022. En conférence de presse ce samedi, Didier Deschamps a d'ailleurs insisté sur le danger que représentait l'attaquant du FC Barcelone pour son équipe. « Évidemment, il a une grande efficacité dans la zone de vérité, a dans un premier temps lâché le sélectionneur des Bleus. Sur ce type de joueur, il faut limiter l'influence. Au-delà de son intelligence et de son habilité technique, il utilise très bien son corps. Le moindre ballon peut être dangereux. »

Et DD de prévenir. « On ne va pas se focaliser sur lui. Cette équipe a été amenée sur les trois premiers matchs à défendre, beaucoup défendre, et elle défend très bien. Elle adore ça. Mais il ne faut pas la limiter qu'à ça, de par les joueurs qu'elle a. Elle a un noyau dur de joueurs avec une bonne expérience internationale qui ont participé à de grandes compétitions, qui ont beaucoup de sélections. Il y a Szczęsny, Glik, Lewandowski, Zieliński, Grosicki... Des jeunes, aussi. Il faut respecter ce que fait cette équipe, elle mérite d'être là. Szczęsny a été décisif. Mes joueurs savent qu'il y aura du répondant. Ils ont beaucoup d'arguments offensifs pour poser des problèmes à l'adversaire. »

