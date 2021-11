PSG : Lionel Messi n'exclut pas un retour au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Après sa prolongation ratée au FC Barcelone l'été dernier en raison du fair-play financier imposé par la Ligue espagnole, l'attaquant argentin Lionel Messi a finalement quitté la Catalogne pour rejoindre le Paris Saint-Germain quelques jours plus tard. Néanmoins, malgré ce départ forcé, le sextuple Ballon d'Or n'écarte pas la possibilité de faire son retour au Barça.

«J'ai toujours dit qu'à un moment donné, je reviendrai à Barcelone parce que c'est ma maison et que je vais y vivre. Et évidemment, si je peux contribuer et aider le club, j'adorerais y retourner», a-t-il affirmé dans un entretien accordé à Marca, sans préciser s'il revenait en tant que joueur ou dans la direction du club blaugrana.