Affaire Pogba : le marabout de Paul Pogba balance ses vérités !

En 2022, Paul Pogba n'a pas été épargné. Le milieu de terrain tricolore a eu plusieurs blessures et son aventure à Manchester United ne s'est pas vraiment terminée sur un succès. De retour à la Juventus, le Français, qui a vécu un moment difficile avec le décès de son agent et ami Mino Raiola, a été à nouveau trahi par son corps durant la pré-saison. Un coup de massue sur la tête de la Pioche, qui a eu d'autres problèmes à gérer en parallèle avec la triste affaire Pogba.

Le marabout défend Paul Pogba

Une affaire de tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, impliquant certains de ses amis d'enfance et son frère aîné Mathias. Ce dernier a d'ailleurs publié plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux au sein desquelles il accuse Paul de faits graves, notamment d'avoir fait appel à un marabout pour faire du mal à Kylian Mbappé. Par la suite, le champion du monde 2018 a reconnu avoir engagé un marabout mais pour se protéger des blessures et non pour s'en prendre à son coéquipier. Cité depuis le début de cette folle affaire, le fameux marabout, Birame D., est sorti du silence dans les colonnes du Parisien.

«Toute cette histoire de maraboutage n’est qu’une pure invention. Paul ne m’a jamais demandé de jeter un sort à Kylian Mbappé, ni pour ce PSG-Manchester United, ni pour une autre occasion. La seule et unique fois où nous avons parlé de Kylian, c’était lors d’une conversation téléphonique pendant la Coupe du monde 2018. Après le match contre l’Argentine (victoire des Bleus, 4-3), j’ai dit à Paul : " c’est fou comme il est rapide le petit". Paul m’a répondu avec ces mots : " Kylian, c’est un cadeau de Dieu de l’avoir avec nous, il nous soulage tellement, il nous fait tellement de bien"».

Les deux hommes ne sont plus en contact

Puis il a indiqué qu'ils n'échangeaient pratiquement jamais sur le foot ou la situation de Paul Pogba. Mais les deux hommes ont bien été en contact et ont été mis en relation par un ami commun lors du premier passage du Français à la Juventus. Ils se sont vu à deux reprises et ont échangé par téléphone sur divers sujets tels que la religion ou encore les œuvres de charité. Ce qui les a rapprochés puisque Birame D. a servi d'intermédiaire entre le joueur français, qui a acheté des tonnes de riz pour un village au Sénégal. Alors qu'ils ne sont plus en contact depuis le début de l'affaire, le marabout soutient la Pioche. Pourtant le joueur l'a traité de "charlatan" lors d'une audition menée début août par l' Office central de lutte contre le crime organisé.

« Devant les policiers, Paul a peut-être préféré prendre ses distances avec moi. Pour ma part, je refuse de salir son nom et je me souviens de lui comme d’une très belle personne (...) Je suis écœuré de voir que des gens qui se présentaient comme faisant partie de ses amis sont capables aujourd’hui de l’accuser de m’avoir demandé de jeter un sort à Kylian Mbappé. Tout cela n’a aucun sens. J’ai seulement l’impression que cette histoire de maraboutage a permis à certaines personnes de faire oublier l’essentiel : Paul a été séquestré et menacé par des hommes armés qui exigeaient de lui un versement de plusieurs millions d’euros ». La suite au prochain épisode de l'Affaire Pogba.