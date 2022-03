Le PSG, une équipe ordinaire sans Kylian Mbappé ?

La suite après cette publicité

Pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse de l'Allianz Riviera pour y affronter l'OGC Nice et ainsi engranger de la confiance avant le huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Real Madrid, après un léger avantage acquis devant son public à l'aller grâce à un exploit individuel de Kylian Mbappé en fin de rencontre. Mais pour ce voyage en Alpes-Maritimes, le numéro 7 parisien n'était pas du voyage en raison d'une suspension.

Pour pallier cette absence, l'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino décidait de faire confiance à Angel Di Maria à gauche du trio offensif aux côtés de son compatriote Lionel Messi et Neymar. El Fideo avait la lourde tâche de combler le manque laissé par le champion du monde 2018, impliqué sur 5 des 6 derniers buts inscrits par le club de la capitale toutes compétitions confondues. Si l'ailier a été le Parisien le plus volontaire de la rencontre (4 tirs, 1 cadré), il n'a pas su se montrer lucide face au but...

«Un PSG avec Kylian et un autre sans Kylian»

Cette inefficacité de l'Argentin, compilée avec le peu de prises d'initiatives de Messi et Neymar dans le dernier geste (1 tir non cadré à eux deux), la question de la dépendance Mbappé peut se poser à quatre jours d'une échéance si importante qu'un 8e de finale retour à Madrid. Si on jette un œil seulement au Championnat, le PSG n'a gagné que 5 points sur 12 possibles sans le Bondynois présent dans le onze de départ. Sans omettre l'élimination en Coupe de France à domicile face à Nice, lors de laquelle Mbappé était entré durant la dernière demi-heure avant une défaite à la séance de tirs au but.

Interrogé en conférence de presse, le coach des Aiglons Christophe Galtier a également noté les lacunes offensives du club de la capitale en l'absence de l'attaquant de 23 ans, joueur le plus décisif de la Ligue 1 (14 buts, 1O passes décisives), lui permettant ainsi de bousculer les plans parisiens : «en deuxième période on a été trop bas alors qu'avec l'absence de Mbappé, je voulais un bloc plus haut. (...) En face il y a Verratti, Neymar, Di Maria, Messi... Ils sont accompagnés d'autres joueurs mais il y a un PSG avec Kylian et un autre sans Kylian.»

Quand le PSG joue sans Kylian, l'adversaire se concentre moins sur les appels dans le dos de sa défense, ce qui lui offre la possibilité donc de faire monter son bloc équipe sur le terrain et ainsi se projeter plus facilement dans le camp adverse. Que ce soit Neymar, Messi ou Di Maria, aucun de ces trois joueurs, pourtant d'un talent footballistique qu'on leur connaît, n'a réussi à faire la différence face à une défense niçoise studieuse. Mbappé fera son retour à Madrid mercredi prochain, mais attention à ne pas trop se reposer sur celui qui pourrait quitter le PSG l'été prochain...