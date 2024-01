La Ligue 1 s’arrache l’espoir tunisien Youssef Becha

Durant le mois de novembre, le tournoi de l’UNAF (Union Nord-Africaine de Football) réunissait le gratin du football du Maghreb génération 2005-06 avec la participation du Maroc, de la Tunisie, de l’Algérie et de l’Égypte notamment. Un mini-championnat disputé sous l’oeil avisé de nombreux observateurs du football européen dont de nombreux clubs français. Ces derniers n’ont rien raté des performances de la petite merveille du football tunisien Youssef Becha.

À 18 ans, cet ailier gauche doté d’un excellent pied droit a été sacré meilleur joueur du tournoi (4 buts et 3 passes décisives) après avoir notamment inscrit un doublé face au Maroc. Et forcément, le jeune joueur du CS Sfax, qui a déjà joué 7 matches de championnat pour un but avec son club formateur, ne manque pas de courtisans. Selon nos informations, une demi-douzaine de clubs de L1 dont Nice et l’AS Monaco ont émis des rapports élogieux sur le joueur. Mieux, l’un de ces six clubs a même effectué une approche concrète au joueur et au club tunisien ces dernières heures. À suivre.