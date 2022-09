LOSC - Toulouse : les compositions sont là

La huitième journée de Ligue 1 offre un choc entre Lille et Toulouse. A domicile, les Dogues optent pour un 4-2-3-1 avec Lucas Chevalier dans les cages derrière Bafodé Diakité, José Fonte, Leny Yoro et Ismaily. Benjamin André et André Gomes forment le double pivot derrière Adam Ounas, Angel Gomes et Jonathan Bamba alors que Jonathan David est seul en pointe.

De son côté, Toulouse s'articule en 3-4-3 avec Maxime Dupé comme dernier rempart. Devant lui, Anthony Rouault, Rasmus Nicolaisen et Moussa Diarra forment la défense. Mikkel Desler et Issaga Sylla composent les couloirs alors qu'on retrouve Stijn Spierings et Branco van den Boomen au coeur du jeu. Seul en pointe, Thijs Dallinga est épaulé par Zakaria Aboukhlal et Fares Chaibi.

Les compositions

Lille OSC : Chevalier - Diakité, Fonte, Yoro, Ismaily - André, André Gomes - Ounas, Angel Gomes, Bamba - David

Toulouse FC : Dupé - Rouault, Nicolaisen, Diarra - Desler, Spierings, van den Boomen, Sylla - Aboukhlal, Dallinga, Chaibi