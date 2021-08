Monaco : les 3 derniers partants du mercato

« Je considère que notre mercato est fini, même si des joueurs moins utilisés peuvent encore être prêtés. » Voilà ce que disait ces derniers jours Oleg Petrov, le vice-président de l'AS Monaco au sujet de la fin du mercato estival. En effet, plus rien n'est prévu au niveau des arrivées, mais quelques départs sont encore à prévoir. Après Antonio Barreca prêté à Lecce et Pietro Pellegri à l'AC Milan, le club du Rocher pourrait voir filer au moins trois joueurs d'ici le 31 août.

Le dossier le plus chaud mène à Baldé Keita. Beaucoup de clubs (Valence, Inter, Fenerbahce notamment) ont été annoncés pour l'international sénégalais. Mais ces dernières heures, c'est la Sampdoria Gênes, son ancien club (7 buts en 25 matches en Serie A) qui tiendrait la corde pour un transfert définitif. Autre joueur sur le départ, Chrislain Matsima. Le jeune défenseur asémiste est très apprécié en L1 (Bordeaux, Strasbourg, et l'ASSE). 3 clubs qui sont intéressés par un prêt. Mais Monaco compte sur le joueur et mise sur un prêt sec. Dernier monégasque qui pourrait faire ses bagages, Willem Geubbels. L'ancien Lyonnais, qui n'entre pas dans les plans de Niko Kovac, pourrait être prêté. C'est en tout cas l'espoir et le souhait de l'ASM. Mais pour l'instant aucun club ne s'est officiellement manifesté mais si des clubs belges et néerlandais ont pris récemment quelques renseignements. Une chose est sûre, ça va encore bouger dans le sens des départs sur le Rocher...