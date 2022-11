Serie A : Bologne s'impose à domicile face à Sassuolo mais perd Marko Arnautovic

Dernière rencontre du jour avant la suite de la 15ème journée de Serie A ce dimanche, Bologne recevait Sassuolo pour un match de milieu de tableau. Respectivement 14ème et 13ème du championnat italien, les deux formations pouvaient prendre leur distance face à leur adversaire du soir mais surtout vis à vis de la zone de relégation. A ce petit jeu, les locaux se montraient intraitables et s'imposaient logiquement (3-0) au stade Renato-Dall'Ara de Bologne.

La première réalisation des joueurs de Thiago Motta intervenait en première période. Michel Aebischer ouvrait le score sur une passe décisive de Jhon Janer Lucumí Bonilla (30e, 1-0). Après la pause, le buteur maison, Marko Arnautovic, donnait un peu plus de largeur au score grâce à une offrande de Roberto Soriano (50e, 2-0). En fin de rencontre, Lewis Ferguson se chargeait de doucher les derniers espoirs des visiteurs (78e, 3-0). A noter que quelques minutes plus tard, le deuxième buteur de la soirée devait laisser sa place à cause d'une blessure à la cuisse (84e). Avec ce résultat favorable, Bologne remonte à la 11ème place tandis que Sassuolo prend la place laissée vacante par son adversaire du soir (14ème).