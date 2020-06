Le RC Lens insiste pour Enzo Crivelli

Désireux de se renforcer pour sa remontée en Ligue 1, le RC Lens a coché le nom d'Enzo Crivelli (25 ans). Selon La Voix du Nord, l'attaquant français est priorisé à Adrian Grbic, jugé trop cher (8-10 M€) et rentre dans les critères de recrutement du club sang et or, c'est-à-dire des joueurs de caractère. Et du caractère, l'attaquant français en montre depuis son arrivée à l'Istanbul Basaksehir l'été dernier. Il réalise une très belle saison, en témoignent ses 13 buts en 37 matches avec le club stambouliote.

Malgré une situation plaisante en Turquie, Crivelli serait enthousiaste de revenir en Ligue 1, championnat qu'il connaît bien puisqu'il y a disputé sept saisons entre son ascension avec Bordeaux et ses passages à Bastia, Angers et Caen. Il serait même prêt à revoir son salaire à la baisse pour faire son retour dans l'Hexagone. Lens a l'avantage d'avoir dans ses rangs plusieurs anciens coéquipiers de l'attaquant, c'est le cas de Jean-Louis Leca, Thomas Vincensini et Yannick Cahuzac. Les trois hommes l'ont côtoyé à Bastia et pourraient le convaincre de les rejoindre dans le Nord de la France. Reste désormais à être fixé sur le montant demandé par l'Istanbul BB, qui pour rappel a déboursé 2,7 M€ pour s'attacher ses services.