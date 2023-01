OL : John Textor fait le point sur le mercato

Deux jours après un match nul effrayant à Nantes (0-0), le propriétaire de l’OL, John Textor, a indiqué ce vendredi, dans des propos relayés par l’AFP, qu’il croyait toujours à une qualification de son club pour une Coupe d’Europe la saison prochaine, malgré la huitième place actuelle. Mais l’Américain a surtout fait un point mercato et a assuré vouloir renforcer l’effectif.

«L’OL a l’habitude d’être en haut du classement. Je pense qu’une qualification pour l’Europe est encore possible. Il y a une série de cinq à six matchs contre des équipes de la seconde partie de tableau. On ne peut pas continuer à perdre des points contre ce genre d’équipes, a-t-il d’abord expliqué. Nous avons une équipe à améliorer, qui va grandir. Certains joueurs partiront. Dans le football, quand quelqu’un part, on le remplace avec quelqu’un de meilleur. Je ne suis pas là pour prendre des décisions dès le premier jour. Je suis là pour écouter, entendre». Pour l’instant, seul Dejan Lovren a comblé l’effectif des Gones cet hiver.

