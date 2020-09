Tottenham : Jermaine Jenas voit Dele Alli partir

En souffrance sur le terrain, Dele Alli pourrait voir son avenir se dessiner loin de Tottenham. Peu utilisé par José Mourinho, le milieu offensif anglais n'est plus titulaire dans une attaque désormais animée par Harry Kane et Hueng Min Son, puis bientôt renforcée par Gareth Bale. Le PSG et l'Inter Milan seraient ainsi venus aux renseignements pour lui fournir une porte de sortie.

Porte de sortie à trouver inévitablement selon Jermaine Jenas, ancien milieu des Spurs entre 2005 et 2013. Désormais consultant pour la BBC, il estime que l'aventure à Tottenham du joueur de 24 ans doit et va se terminer : « je ne pense pas que ce soit une solution qui puisse être reconstruite, j'ai l'impression que c'est une séparation des chemins. Je serais inquiet si j'étais Dele. Il a toujours été aimé de tout le monde et de chaque manager. Mais tous les signes conduisent à le faire sortir de là ».