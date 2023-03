Rennes - Marseille : les compositions probables

L’Olympique de Marseille traverse une mauvaise passe. Sur un nuage ces dernières semaines, la formation d’Igor Tudor a d’abord essuyé une lourde défaite contre le Paris Saint-Germain, lors du Classique, sur sa pelouse du Vélodrome (0-3). Avant une terrible désillusion contre Annecy, 11e de Ligue 2, en quarts de finale de Coupe de France (2-2, 6-7 t-à-b.). Les Phocéens tenteront donc de se relever ce dimanche soir sur la pelouse du Stade Rennais, pour le choc de cette 26ème journée.

La suite après cette publicité

Pour y parvenir, Igor Tudor devrait donc reconduire un onze assez similaire que celui qui avait débuté contre les Parisiens. Dans un 3-4-3 habituel, la défense sera néanmoins remaniée avec le retour de Chancel Mbemba, Eric Bailly et Sead Kolasinac, au profit de Leonardo Balerdi. Jonathan Clauss et Nuno Tavares resteront à leur poste de piston, alors que Ruslan Malinovskyi a été préféré à Mattéo Guendouzi pour épauler Cengiz Ünder et Alexis Sanchez en attaque.

À lire

Rennes : Jérémy Doku bien présent pour la réception de l’OM

L’OM peut prendre le large sur Lens

À noter que l’OM sera toujours privé de Samuel Gigot et Amine Harit pour ce déplacement. Mais face à eux, les Bretons auront à cœur de s’offrir l’OM devant leur public. Éliminés après un terrible scénario en 1/16e de Ligue Europa, contre le Shakhtar Donetsk, ils ont renoué avec le succès à Nantes, lors de la dernière journée (1-0) et comptent enchaîner un troisième succès consécutif en Ligue 1. Bruno Genesio a donc décidé d’aligner une composition offensive, en 4-3-3.

La suite après cette publicité

On retrouve ainsi un milieu de terrain composé de Baptiste Santamaria et Benjamin Bourigeaud, avec Karl Toko Ekambi et Jérémy Doku sur les ailes. Lovro Majer débuterait ainsi sur le banc. En attaque, le duo composé d’Amine Gouiri et Arnaud Kalimunedo entamera la rencontre et a été préféré au jeune Ibrahim Salah. Un duel de taille, qui permettrait au Stade Rennais de se rapprocher du podium en cas de succès, alors que l’OM pourrait prendre le large après le nul concédé par Lens face au LOSC, samedi (1-1).

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 2 Marseille 52 25 16 4 5 48 25 23 5 Rennes 46 25 14 4 7 45 28 17

A l’occasion de Rennes - OM, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur une victoire de l’OM (cotée à 2,45) pour tenter de remporter 24,50€.