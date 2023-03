JT Foot Mercato : les dossiers embarrassants du FC Barcelone

Les galères continuent pour le Barça

Le Barça fait beaucoup parler en ce moment ! Le club catalan est dans une sacrée sauce avec l’affaire Negreira mais il y a plusieurs autres dossiers embarrassants à gérer… C’est le cas notamment du contrat de Gavi ! La justice espagnole a annulé son nouveau contrat avec le FC Barcelone, et LaLiga l’a retiré de la liste officielle des joueurs du Barça en championnat ! Pour l’instant, d’après Mundo Deportivo, Gavi ne semble pas affecté par ces incidents, mais si sa situation n’est pas réglée d’ici la fin de saison, il pourra tout de même partir pour 0€, donc le problème est bien présent pour le Barça ! D’ailleurs, ce n’est pas le seul contrat à poser problème en Catalogne, puisque celui d’Araujo ne serait pas non plus homologué par LaLiga… Et même si le club blaugrana se veut rassurant et a assuré aux deux joueurs que leurs nouveaux contrats seront garantis à 100% cet été, c’est un drôle de climat qui règne autour du club. Surtout qu’il y en a un 3e contrat qui pose question ! Là, c’est un problème un peu différent… En effet, cela concerne Marcos Alonso ! Le club de l’Unión Adarve (D4 espagnole) a dénoncé sa signature à la FIFA ! Car selon le club amateur, qui a formé Alonso, son arrivée libre, était en réalité déguisée et liée à un échange avec Pierre-Emerick Aubameyang ! Et dans ce cas de figure, le Barça devrait verser un pourcentage du montant de son transfert à l’Unión Adarve… Selon AS, l’affaire a déjà été portée devant la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA et ça pourrait mettre le Barça dans la panade si la fédération internationale tranchait en faveur du club amateur. Pour finir avec le Barça, le dossier Ansu Fati fait aussi couler beaucoup d’encre ! En effet, le père du joueur a accordé un entretien à la Cadena COPE, et il a eu des mots très forts concernant la situation de son fils… «Pourquoi Xavi ne le fait pas jouer ? Bonne question. Posez-lui la question. […] Ce qui me dérange, c’est la façon dont ils traitent Ansu. Une minute (de jeu), deux minutes, trois minutes, c’est ce qui me dérange. Je ne demande pas qu’il soit titulaire car tous les attaquants qui sont là sont des phénomènes. […] Il y a des choses dont on ne peut pas discuter. Dans un mois, on va rencontrer Jorge Mendes. Chaque mois on se voit deux ou trois fois.» Une sacrée sortie de la part du père d’Ansu Fati qui prouve en tout cas qu’il y a un certain malaise autour du numéro 10 barcelonais !

Tuhcel tranche déjà dans le vif au Bayern Munich

L’ancien coach de Chelsea et du PSG sait qu’il arrive dans un contexte tendu, avec plusieurs joueurs qui ne s’entendaient plus avec Julian Nagelsmann ! Il veut donc ramener de la bonne humeur au sein de son effectif, et relancer certains joueurs qui n’entraient plus dans les plans de l’ancien coach. C’est le cas de Leroy Sané, avec qui il s’est longuement entretenu ce mardi. Tuchel est fan de lui et compte en faire un élément important de son groupe, d’après Bild. Et ce n’est pas le seul joueur qu’il aimerait relancer ! En effet, toujours d’après le média allemand, Tuchel compte sur l’apport de Serge Gnabry et Sadio Mané. Les deux attaquants n’étaient pas vraiment de grands fans de Nagelsmann. Le Sénégalais a même eu un gros clash avec lui, après le match retour contre Paris… Enfin, le coach du Bayern sait l’importance de Thomas Müller et veut le garder comme un des leaders de l’équipe. Tout comme Josuha Kimmich et Leon Goretzka ! Bref, Tuchel ne va pas lancer une révolution en Bavière, mais plutôt essayer de récupérer les joueurs que Nagelsmann avait perdus.

L’officiel du jour

Et puis c’est officiel, Saïd Chabane n’est plus le président d’Angers ! À la tête du SCO depuis 2011, il a donné sa démission. Il reste le propriétaire du club et cède sa place de président à son fils Romain Chabane… c’est ce qu’on peut lire dans le communiqué officiel du club !