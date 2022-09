PSV Eindhoven : Xavi Simons met déjà tout le monde d'accord

La suite après cette publicité

La Ligue 1 n'y avait que très peu goûté, l'Eredivisie l'apprécie désormais week-end après week-end. Et pour cause. Depuis la reprise du championnat néerlandais, le talent de Xavi Simons émerveille les travées du Philips Stadion et impressionne la concurrence. Son nouveau doublé lors de la large victoire du PSV face au FC Volendam (7-1) est d'ailleurs la preuve d'un début de saison tonitruant réalisé par le grand espoir du football hollandais. Loin de la capitale française où il n'avait disputé que neuf matches toutes compétitions confondues la saison passée et seulement 129 petites minutes de jeu en L1, le Batave régale.

Quatrième avec douze unités, le PSV, qui ne compte qu'un point de retard sur le Feyenoord Rotterdam et l'AZ Alkmaar, s'appuie, en effet, sur les qualités de son jeune talent de 19 ans. Chef d'orchestre d'un 4-3-3 qui avait montré toutes ses qualités face à l'AS Monaco lors des barrages de la Ligue des Champions, Ruud Van Nistelrooy n'hésite pas à se servir de la polyvalence de Simons sur le front de l'attaque. Résultat ? L'enfant d'Amsterdam joue et éclabousse le championnat de sa classe et de son sang-froid devant le but. Milieu offensif lors des deux premières journées, l'ancien Parisien s'est ensuite vu confier la responsabilité d'animer le couloir droit des Boeren avant de débuter en pointe lors des deux dernières rencontres. Et peu importe le poste, Simons s'amuse.

Des statistiques historiques et les premiers trophées...

Après cinq journées passées dans l'élite du football hollandais, le numéro 7 du PSV compte ainsi 6 réalisations et 2 passes décisives. Xavi Simons a même déjà rempli son armoire à trophée en remportant la Supercoupe des Pays-Bas au terme d’un match spectaculaire face à l’Ajax (5-3). Une partie où il avait également trouvé le chemin des filets après être entré en jeu à la 73e minute. Des débuts en fanfare qui lui permettent d'ailleurs de rentrer dans l’histoire de l’Eredivisie puisqu'aucun joueur avant lui n'avait affiché, au cours du XXIe siècle, de telles statistiques en début d’exercice. Récompensé par une première distinction individuelle et un titre de joueur du mois d'août aux Pays-Bas, le joueur formé à la Masia s'impose déjà comme un cadre incontournable du collectif de Ruud Van Nistelrooy, et ce malgré la défaite concédée, ce week-end, sur la pelouse de Twente (1-2). De quoi confirmer ses propos lors de son arrivée au PSV.

«Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé ? Je me suis entraîné avec eux tous les jours pendant deux ans, j'ai beaucoup appris d'eux, mais au final, les matches sont aussi importants. Je viens d'avoir 19 ans, donc je pense que je devrais maintenant franchir cette étape pour me faire progresser», assurait, en ce sens, Simons, récemment salué pour son entraîneur malgré l'élimination concédée face aux Glasgow Rangers en C1. «J’ai vu des séquences merveilleuses. Tout le monde attend de lui qu'il fasse la différence avec le ballon. Il peut le faire avec sa technique et il a les qualités pour choisir la bonne zone. Mais on a aussi vu qu'il est très rapide dans les duels. […] Quand Xavi perd le ballon, il switche très rapidement. Il a des qualités fantastiques. Il sait ce qu'il veut. Il a déjà vécu deux fois à l'étranger et il a emmagasiné cette expérience avec lui. Pour son âge, il est déjà au-dessus», lançait van Nistelrooy auprès de Voetbal International.

Grand artisan du séduisant début de saison du PSV, Xavi Simons va désormais pouvoir prouver tout son potentiel sur la scène européenne. Placé aux côtés d'Arsenal, du FC Zürich et de Bodo Glimt dans le groupe A de la Ligue Europa, les Rood-witten s'apprêtent, en effet, à croiser le fer avec les Norvégiens pour le compte de la première journée de cette phase de poules. L'occasion pour l'international U19 néerlandais de marquer un peu plus les esprits et de renforcer sa place de titulaire malgré la forte concurrence incarnée par Guus Til, Cody Gakpo, Noni Madueke (actuellement blessé), Ismael Saibari ou encore Johan Bakayoko.