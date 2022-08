PSV Eindhoven : les débuts en fanfare de Xavi Simons

La suite après cette publicité

Ne trouvant pas d'accord avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation, le jeune et prometteur Xavi Simons avait tranché en faveur d'un retour au pays du côté du PSV Eindhoven. Le milieu néerlandais de 19 ans n'était pas rancunier de cette expérience parisienne bien au contraire. Malgré un faible temps de jeu, il a beaucoup appris comme il l'a expliqué à ESPN à son arrivée au sein de l'équipe de Ruud van Nistelrooy : «Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé ? Je me suis entraîné avec eux tous les jours pendant deux ans, j'ai beaucoup appris d'eux, mais au final, les matches sont aussi importants. Je viens d'avoir 19 ans, donc je pense que je devrais maintenant franchir cette étape pour me progresser.» Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son départ au PSV Eindhoven lui a fait du bien pour le moment. Déjà utilisé à 4 reprises avec les Boeren (les fermiers en français), Xavi Simons comptabilise 3 buts, 2 offrandes, 2 distinctions d'homme du match et le trophée de vainqueur de Supercoupe des Pays-Bas. Un premier bilan assez savoureux.

Faisant son entrée en Supercoupe des Pays-Bas contre l'Ajax Amsterdam pour ses débuts où il a inscrit la dernière réalisation de la rencontre (5-3), il n'a pourtant joué que 15 minutes lors du tour préliminaire de Ligue des Champions contre Monaco. D'ailleurs, il n'avait pas disputé le deuxième match. Par contre en championnat, il a joué les deux matches contre le FC Emmen (4-1) et Go Ahead Eagles (5-2). Buteur au premier match, il avait séduit son coach Ruud van Nistelrooy : «tout le monde attend de lui qu'il fasse la différence avec le ballon. Il peut le faire avec sa technique et il a les qualités pour choisir la bonne zone. Mais on a aussi vu qu'il est très rapide dans les duels. […] Quand Xavi perd le ballon, il réagit très rapidement. Il a des qualités fantastiques. Il sait ce qu'il veut. Il a déjà vécu deux fois à l'étranger et il a emmagasiné cette expérience avec lui. Pour son âge, il est déjà au-dessus.»

Le PSG est attentif

Avec la forte concurrence incarnée par Guus Til, Cody Gakpo, Noni Madueke (actuellement blessé), Ismael Saibari ou encore Johan Bakayoko, Xavi Simons aura fort à faire pour définitivement s'imposer. Cependant, l'optimisme est de mise, surtout après sa prestation contre Go Ahead Eagles où il a démontré sa meilleure version. Avec deux buts et une offrande, il devient le plus jeune joueur à réaliser une telle performance avec le PSV Eindhoven depuis 2013 et un certain Zakaria Bakkali. «J'essaie juste de faire de mon mieux, d'avoir une contribution à l'équipe. C'est important que nous ayons encore pris trois points ici. J'essaie de tenter ma chance quand je joue et je veux en profiter. Ai-je rendu la tâche difficile à l'entraîneur avec mon match ? Oui, je pense que oui», expliquait-il après la rencontre fier de sa prestation.

3 – Xavi Simons (19 years, 114 days) is the youngest player to score & assist three @PSV goals in one Eredivisie game since Zakaria Bakkali in 2013. Calling. pic.twitter.com/pEiYewXGOx — OptaJohan (@OptaJohan) August 13, 2022

Une nouvelle fois, Ruud van Nistelrooy a tenu à le valoriser après ce match. Pour autant, l'ancien de Manchester United et du Real Madrid n'est pas surpris par son poulain : «ce n'est pas une surprise pour nous que Xavi se propose en option crédible. On le voit faire de bonnes et belles actions tous les jours lors des entraînements, ce n'est pas seulement le cas lors de ce match.» quoi qu'il en soit, le bilan est assez savoureux pour l'ancien du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain qui démarre tambour battant cette saison 2022/2023. Malgré la perte de ce grand talent, le Paris Saint-Germain ne peut pas s'en vouloir. Disposant d'une clause de rachat de seulement 4 millions d'euros, le Paris Saint-Germain peut toujours garder un œil sur Xavi Simons.