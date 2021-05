OL : Henrique fait ses adieux à Vasco de Gama

La suite après cette publicité

Alors que le latéral brésilien Henrique (27 ans) est pressenti pour devenir l’une des premières recrues du mercato estival lyonnais, il a fait ses adieux à son club formateur, Vasco de Gama, où il évolue actuellement. À travers son compte Instagram, le probable futur lyonnais a remercié le club pour les nombreuses années passées, lui qui a porté plus de 200 fois le maillot noir et blanc de Vasco. Son arrivée dans le Rhône se précise de plus en plus donc.

« Gratitude éternelle ! Je ferme un cycle de 16 ans au club qui m'a accueilli comme un enfant, où j'ai grandi, apprenant quotidiennement de personnes merveilleuses, comme les enseignants, les entraîneurs, les coéquipiers (des catégories de jeunes à l'équipe professionnelle), et tous les employés, qui m'ont beaucoup aidé pendant toutes ces années. À São Januário, je me suis fait des amis que je porterai dans mon cœur pour toujours et je serai éternellement reconnaissant à cette institution géante. Merci pour tout, Club de Regatas Vasco da Gama ! »