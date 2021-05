L'OL tout proche de recruter Henrique

La fin de saison se dessine et l'OL ne sait toujours pas qu’elle saveur aura cette intersaison. Actuellement 4e de Ligue 1 avant cette 38e et dernière journée, le club cher à Jean-Michel Aulas peut encore atteindre la 3e place et se qualifier en Ligue des Champions. Pour cela, il faudra gagner et espérer un faux de l'AS Monaco. La probabilité est tout de même réduite et les Gones risquent de disputer la League Europa l'an prochain.

La suite après cette publicité

Pour cela, ils avancent leurs pions sur le mercato. Un peu plus tôt dans la journée, on apprenant que Damien Da Silva (33 ans), en fin de contrat au Stade Rennais, s'était mis d'accord avec l'OL. Il devrait signer prochainement un bail de 2 ans et remplacerait l'Algérien Djamel Benlamri, qui désire retrouver un peu de temps de jeu ailleurs. L'ancien Caennais viendrait probablement comme numéro 3 ou 4 à ce poste.

Henrique comme seconde recrue lyonnaise

Ce chantier quasiment bouclé, l'Olympique Lyonnais s'attaque au poste de latéral gauche. Maxwel Cornet a dépanné, et plutôt bien, mais il bénéficie d'un bon de sortie et possède une petite cote intéressante sur le marché. Alors pourquoi s'en priver ? Lyon n'aurait alors plus que le jeune Melvin Bard au poste puisque Mattia De Sciglio n'est pour le moment que prêté par la Juventus, malgré les déclarations de l'Italien de vouloir rester dans le Rhône.

Pas certain que cela se fasse. Selon les informations de L'Équipe, Juninho, qui visait Renan Lodi (Atlético de Madrid), est finalement sur le point de recruter Henrique, latéral explosif au profil offensif, que le quotidien présente comme très bon centreur. Ce Brésilien de 27 ans arrive en fin de contrat à Vasco. Formé au club, où il a connu pas loin de 200 matches professionnels depuis ses débuts en 2013, il aurait trouvé un accord pour s'engager 4 ans avec le club français.