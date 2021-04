OL : Mattia De Sciglio sait ce qu'il veut pour son avenir

La suite après cette publicité

Prêté par la Juventus à l'Olympique Lyonnnais jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat, Mattia De Sciglio (28 ans) se plaît dans le Rhône. Sous contrat jusqu'en 2022 avec la Vieille Dame, l'international italien (39 capes) ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. En revanche, le défenseur des Gones, qui a disputé 29 rencontres toutes compétitions confondues cette saison avec la formation entraînée par Rudi Garcia, se verrait bien rester du côté de Lyon la saison prochaine.

« Je ne sais pas ce que le club veut faire. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je me sens très très bien, j'aimerais rester ici pour continuer cette expérience très positive pour moi. On verra à la fin du championnat, on verra à quelle position on terminera, mais après, je ne sais pas. Je pense que je suis bien entré dans le mécanisme de l'équipe, je suis très content car maintenant j'ai trouvé la continuité de jeu que je voulais avoir en début de saison. C'était une des raisons de ma venue ici », a ainsi confié Mattia De Sciglio ce vendredi en conférence de presse avant une rencontre cruciale face au LOSC ce dimanche (21h).