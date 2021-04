LOSC : Christophe Galtier a hâte d'en découdre avec l'OL

La suite après cette publicité

OL-LOSC, le 4e contre le 1er et trois points d'écart entre les deux équipes. Le tableau est dressé, c'est un véritable choc qui s'annonce entre les deux formations dimanche soir au Groupama Stadium. Mais pas uniquement en raison du suspense qui tient le championnat français en haleine. OL-LOSC, c'est aussi une histoire de destins croisés. De Rudi Garcia qui a été le dernier entraîneur à mener le LOSC au titre de champion de France à Christophe Galtier, ancien adjoint d'Alain Perrin à l'OL, annoncé comme possible successeur de Garcia à Lyon, les connexions sont nombreuses.

D'ailleurs, en conférence de presse, Galtier a tenu à évoquer la rumeur d'une possible arrivée à Lyon la saison prochaine. « Je laisse les gens commenter, tout ce que je dis personne ne le croit. Mes joueurs peuvent constater que je suis à fond, derrière eux, avec eux, pour eux. Ici, on est en mercato constant. Tout ce qui se dit n’a aucune incidence sur ma relation avec le groupe. Je dirai à Rudi qu’aucun dirigeant de l’OL ne m’a contacté. »

Galtier ne craint pas l'arbitrage

Mais revenons au match de dimanche soir. Lille et Lyon à la lutte pour le titre à 5 journées de la fin, au regard du scénario des saisons précédentes, cela reste une situation surprenante. « Si on nous avait dit il y a 11 mois que ce Lyon-LOSC serait un match pour la course au titre, personne n’aurait mis beaucoup d’argent », a commenté Galtier. « Lyon va tout faire pour nous battre, ils vont nous mettre sous pression, Ils voudront avancer sur l’adversaire, nous étouffer. On a fait des matches comme ça cette saison, en L1, en Europa League. Je pense que ce sera un match ouvert. Il faudra qu’on soit bon sur les points forts et les points faibles de Lyon. »

Par contre, il ne se méfie pas d'un arbitrage « maison » alors que l'OL a pointé du doigt les décisions de Stéphanie Frappart, l'arbitre de son match de Coupe de France perdu contre l'AS Monaco mercredi. « Je ne pense pas qu’il y aura une incidence sur l’arbitrage de dimanche », a assuré Galtier, qui a hâte d'en découvre. « Il y a tellement peu d’écart, que tout peut arriver. Ce serait une grosse performance de gagner à Lyon mais pas de là à dire qu’on sera champion. » Cela aiderait grandement quand même !

