Coupe Gambardella : Rennes couronné après sa victoire face à Dijon

Le Stade Rennais affrontait Dijon, ce samedi 24 mai, en finale de la Coupe Gambardella, avec l’ambition de décrocher un quatrième trophée dans la compétition. Face à un adversaire encore novice à ce stade, et après avoir éliminé des formations réputées comme Monaco, Nice ou Auxerre, les jeunes Rennais semblaient bien armés pour s’imposer. Et ce fut le cas cet après-midi, malgré un match plus agité que prévu. La rencontre s’est ainsi rapidement emballée.

La suite après cette publicité

Rennes a ouvert le score dès la 2e minute grâce à Rosier (0-1). À la 28e, Gbemé a doublé la mise, complètement esseulé dans la surface (0-2). Cependant, Dijon a réduit l’écart juste avant la pause, à la 45e minute, par l’intermédiaire de Mimoune (2-1). Au retour des vestiaires, Dijon a su relever la tête : Doucouré a égalisé à la 63e minute en reprenant un service en profondeur de Mimoune (2-2). Dans les ultimes instants de la rencontre, Meïté a inscrit le but de la victoire rennaise, en trompant le gardien à bout portant (89e, 2-3). Au terme d’un match intense, Rennes repart donc avec le trophée.