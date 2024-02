Strasbourg : les révélations de Marc Keller sur le départ de Matz Sels

Valeur sûre du RC Strasbourg, Matz Sels (31 ans) devait bel et bien continuer l’aventure en Alsace pour aider son club dans la lutte pour le maintien… jusqu’à ce que Nottingham Forest ne lâche une belle offre à quelques heures de la clôture du mercato hivernal. En effet, le gardien belge s’est engagé jusqu’en 2027 avec Nottingham Forest et Marc Keller, le président du RCSA, est revenu sur les coulisses de ce départ surprise. «On pensait être tranquille pour terminer le mercato, mais il y a eu l’approche de Nottingham Forest. Après les choses se sont accélérées. J’ai parlé avec l’agent. On avait rendez-vous avec le joueur le lendemain matin», a-t-il expliqué au micro de Prime Video.

La suite après cette publicité

«Pour moi, c’est une des légendes de notre club. Cela faisait donc six ans qu’il était chez nous. Dans la discussion que j’ai eue avec Matz et Loïc Désiré, notre responsable du recrutement, on a senti que Matz voulait un nouveau challenge, notamment réussir en Premier League. Il nous a dit qu’il souhaitait vraiment partir là-bas pour relever un dernier challenge très important dans sa carrière de joueur (…) le club devait se comporter correctement et ouvrir la porte», a ajouté Keller. Pour rappel, le jeune Alaa Bellaarouch est propulsé n°1 pour ce vendredi face au PSG.