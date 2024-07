Le Barça a choisi le successeur de Lewandowski, Leny Yoro a déjà un surnom original à Manchester United

Le Barça traque un phénomène suédois

Le cas Robert Lewandowski divise au FC Barcelone. En cause, son salaire mirobolant. L’attaquant touchera pas moins de 32M€ cette saison, soit le deuxième plus gros salaire en Liga. C’est un gouffre financier pour un club en difficulté financière, surtout s’il ne répond pas aux attentes. Mais comme l’indique Relevo, le Barça aura la possibilité de se séparer de lui gratuitement l’été prochain grâce à une clause cachée. Pour cela, il faudrait qu’il joue moins de 55% des rencontres du club barcelonais. Le Barça pense déjà à lui trouver un successeur et selon O Jogo, c’est le phénomène suédois Viktor Gyökeres qui coche toutes les cases. Le club catalan a déjà supervisé le joueur à plusieurs reprises et est tombé sous son charme. Il faut dire que l’attaquant a réalisé une saison folle avec 41 buts et 15 offrandes avec le Sporting. Néanmoins, la concurrence est féroce sur ce dossier puisque le PSG est aussi intéressé.

Le surnom original de Yoro

Manchester United a réalisé le gros coup Leny Yoro en doublant le Real Madrid, Liverpool et le PSG. Si une pression accompagnera le grand espoir français en raison du prix déboursé, ce dernier s’est déjà mis dans la poche les pensionnaires d’Old Trafford. La preuve, à son arrivée, Yoro a reçu un message d’une légende du club, un certain Rio Ferdinand. The Sun a tout de suite fait le lien et a trouvé un surnom original au Français. «Appelez-le Yorio», lâche le tabloïd anglais. Évidemment, on ne peut que lui souhaiter la même carrière que l’emblématique défenseur anglais.

Manchester City piste un joueur à 80M€

En Angleterre, Manchester City est pris d’assaut par l’Arabie saoudite. Ederson et Kevin De Bruyne sont annoncés avec insistance dans le viseur d’Al Ittihad. Si le Brésilien est proche d’un départ, Pep Guardiola a annoncé que son maître à jouer belge va rester. Pep Guardiola a fait cette déclaration avant le match amical de son club contre le Celtic en Caroline du Nord. Pour autant, le Daily Mirror révèle que Manchester City chasse une star anglaise du nom d’Eberechi Eze. Le Daily Star affirme aussi que Guardiola a des vues sur le meneur de jeu de Crystal Palace. Le coach catalan est un admirateur de longue date du joueur. Mais pour le déloger, Crystal Palace réclame pas moins de 80M€.