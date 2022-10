Ligue 1 : la programmation de la 14e journée

On se rapproche peu à peu de l'intersaison et de la Coupe du Monde, qui aura lieu au Qatar du dimanche 20 novembre au dimanche 18 décembre. La Ligue de football professionnel (LFP) vient de publier la programmation de la 14e journée de Ligue 1. Ultime journée de la phase de poules de la Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence oblige, les grosses écuries évolueront le dimanche 6 novembre.

Une journée riche, avec dès 13h un alléchant Lorient-PSG (Prime Video). Nice accueillera Brest, Toulouse recevra Monaco et Nantes ira à Reims, pour un chaud multiplex de 15h (Prime Video). Lille et Rennes croiseront le fer à 17h05 (sur Canal+ Foot et en co-diffusion sur Prime Video), avant l'Olympico, qui opposera Marseille à Lyon, au stade Orange-Vélodrome, à partir de 20h45 (Prime Video).

La programmation complète de la 14e journée

Vendredi 4 novembre 2022

ESTAC Troyes – AJ Auxerre à 21h00 sur Prime Video

Samedi 5 novembre 2022

AC Ajaccio – RC Strasbourg Alsace à 17h00 sur Prime Video

Angers SCO – RC Lens à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et sur Canal+ Foot

Dimanche 6 novembre 2022

FC Lorient – Paris Saint-Germain à 13h00 sur Prime Video

Clermont Foot 63 – Montpellier Hérault SC à 15h00 sur Prime Video

OGC Nice – Stade Brestois 29 à 15h00 sur Prime Video

Toulouse FC – AS Monaco à 15h00 sur Prime Video

Stade de Reims – FC Nantes à 15h00 sur Prime Video

LOSC Lille – Stade Rennais FC à 17h05 sur Canal+ Foot et en co-diffusion sur Prime Video

Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais à 20h45 sur Prime Video