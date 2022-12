CdM 2022, Belgique : Kevin De Bruyne vide son sac

Cet hiver, la Belgique a vécu des moments difficiles sur et en dehors du terrain au Qatar. Les Diables Rouges ont été éliminés dès les phases de poule, eux qui étaient pourtant demi-finalistes en Russie. Mais en 2022, ils ne sont pas parvenus à être au niveau sur le terrain alors qu’en coulisses des tensions ont agité le groupe. Interrogé par Play Sports, Kevin De Bruyne, qui a eu un accrochage avec un coéquipier durant le tournoi, a vidé son sac. Ses propos sont relayés par Sud Info.

La suite après cette publicité

« La Coupe du monde n’était tout simplement pas assez bonne. Nous devons l’accepter et espérer faire mieux la prochaine fois. Pour être honnête, nous n’avons bien joué qu’en seconde période contre la Croatie. Les autres matches n’étaient pas aussi bons. Nous devons accepter cela en tant qu’équipe. Mais les deux dernières années n’ont pas été tops. Si vous regardez, vous remarquerez que nous n’avons pas joué un bon football depuis un moment déjà et que nous n’avons pas gagné beaucoup de matches non plus. Nous cherchions à faire mieux, mais je crois que ce n’était tout simplement pas possible lors de ce tournoi (…) Dans tous les cas, c’est un nouveau départ maintenant. L’entraîneur a dit au revoir. Cela change tout. Mais reste à savoir quel coach viendra et ce que tout cela va changer. Nous ne pouvons pas juger cela en tant que joueurs. Il faudra donc attendre mars pour être fixés ». Malgré la déception, KDB a bien l’intention de poursuivre l’aventure avec la Belgique.

À lire

Belgique : l’avenir de Thierry Henry est incertain